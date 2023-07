Mou torna e attende rinforzi

All'appello sulla ruota di Setubal, vanno di moda l'8 e il 9. Come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, è l'ambo di Mourinho, senza il quale prima o poi ricominceremo a vederlo posare i piedi sulla scrivania, in attesa di qualche arrivo. Sono loro, il centravanti e "un centrocampista con un passo diverso da quelli che sono attualmente in rosa", in cima alla lista del guru portoghese, atteso alle 13 a Ciampino e pronto domani a varcare nuovamente i cancelli di Trigoria. L'euforia per gli arrivi a zero di Ndicka e Aouar più il ritorno in prestito secco di Llorente sta lasciando il passo alla consapevolezza di una squadra che nei ruoli chiave va ancora puntellata. L'impressione è che dopo l'avvio sprint, il club sia frenato dai paletti del Fpp. Il nuovo parametro del costo della rosa che non deve superare quello della passata stagione, scivola spesso in secondo piano ma sta determinando le strategie. Serve pazienza.