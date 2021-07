Mou-Mau, nel primo derby mandano in campo la storia

I due nuovi allenatori di Roma e Lazio non si sono 'scontrati' a distanza, ma si sono concentrati sulle questioni interne con accenni alla storia dei due club

Il primo derby è finito zero a zero. Roma-Lazio, che nella nuova era Mourinho-Sarri promette spettacolo in campo e fuori, ha avuto un prologo all'insegna del fair play. C'è stata la presentazione dei due nuovi condottieri. Come racconta 'Il Messaggero', fraseggio a centrocampo e nessun tiro in porta. Qualche affondo solo per questioni interne(Dzeko eLuisAlberto). Da Sarri, poi, parole al miele verso il rivale "nessun dualismo, ha vinto molto più di me e mi sta anche simpatico". Ai tifosi Mou&Mau hanno dato in pasto piatti speciali, scelti dal menu della Storia. "Alla Roma nessuno si può paragonare a Liedholm e Capello", ha detto il portoghese. "Mille situazioni della Lazio possono rimanere impresse, ma quella a me più cara è legata a Maestrelli, personaggio straordinario del quale ho conosciuto i familiari".