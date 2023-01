Mou, l’attacco si fa in due

Abraham, suo malgrado, ha imparato a fare a meno di Zaniolo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Soprattutto da quando a Roma è arrivato un certo Dybala. Mourinho in estate era partito con l’idea dei Fab4. Poi infortuni, complicazioni tattiche e qualche malanno improvviso, lo hanno fatto tornare al 3-5-2. E così, con la Fiorentina si è vista di nuovo una Roma formato José. Tradotto: squadra che non concede nulla, non si scompone nemmeno se l’avversario rimane in 10, rumina il suo calcio non entusiasmante perché sa che prima o poi, qualcosa là davanti succede.