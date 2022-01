Mou, la regia è un incastro: la Roma aspetta il centrale di centrocampo

Tutto parte da Amadou Diawara che è in uscita, sempre che il calciatore accetti un trasferimento

La Roma aspetta, vuole partecipare al domino che da qui alla fine del mercato presumibilmente si scatenerà, scrivono Alessandro Angeloni e Stefano Carina su Il Messaggero. Si parte da Amadou Diawara che è in uscita, sempre che il calciatore accetti un trasferimento. IL giocatore vorrebbe andare al Valencia, che però ha già ingaggiato dal Lipsia il centrocampista classe 2003 Ilaix Moriba. L’ex canterano può agire anche da mezzala, per questo motivo Amadou aspetta e spera. Altrimenti dovrà accontentarsi di altre destinazioni. La Roma cerca un elemento di personalità da affiancare al neo arrivato Sergio Oliveira. I sondaggi con il Psg sono in piedi, perché la squadra francese ha in rosa centrali in esubero, che però hanno il problema dell’ingaggio. Da Paredes a Wijnaldum, fino a quel Danilo Pereira che nelle ultime ore è stato proposto al gm Pinto che per adesso è in una posizione di stand-by. Pinto non si è fossilizzato su un solo nome, l’importante rimane la formula dell’operazione. Tradotto: un arrivo a costo zero o contenuto al minimo. Si era parlato di Kamara (ma in questo caso, essendo in scadenza, andrebbe formula un’offerta già ora), pure lui ambito dai club della Premier oppure di Nandez (che il Cagliari cederebbe inizialmente in prestito per due milioni).