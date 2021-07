Mou in difesa, l’attacco è in rodaggio

Zero reti incassate nelle prime tre amichevoli, ma Dzeko, Mkhitaryan e Zaniolo non decollano

Per ricostruire una fase difensiva di una squadra che nell'ultimo biennio ha subito 137 rete tra campionato e coppe, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, ci vuole tempo. I primi segnali si sono visti nelle prime tre uscite stagionali, dove la Roma non ha ancora subito gol . Il livello degli avversari certamente influisce ma va detto che anche lo scorso anno il rango era questo (Sambenedettese e Frosinone) eppure la Roma nelle prime due amichevoli subì una doppietta da Maxi Lopez e una rete da Dionisi. Il passaggio dalla linea a tre a quattro ha regalato poche ma incisive modifiche. La squadra gioca ora più corta , raccolta in trenta metri, difende con il 4-4-2 con Pellegrini che sale vicino a Dzeko .

Se in carriera José ha vinto 8 titoli nazionali, per 7 volte lo ha fatto con la miglior difesa del torneo. La Roma non chiude un campionato subendo meno reti delle avversarie dal 2003-04 (19 in 34 gare), classificandosi al secondo posto. Riguardo l’attacco, è curioso come nelle prime tre uscite i 4 designati a guidare il reparto offensivo (Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko) siamo rimasti a secco su azione (in gol soltanto Nicolò su rigore). Il rodaggio è appena iniziato, i meccanismi sono ancora da trovare e probabilmente tutto sarà più fluido quando Mou potrà avere i rinforzi che chiede dall’inizio del mercato.