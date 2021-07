Mou in attesa. Spinazzola da sostituire: c’è Emerson

Palmieri piace a Josè, guadagna 3 milioni e ne costa 20 ma Pinto dovrà battere il Napoli

È tempo di regali a Trigoria. La Roma riparte oggi (i calciatori convocati per il ritiro si sottoporranno ai tamponi e domani il via con i test fisici) e trova Mourinho in una forma invidiabile: "Spinazzola è una perdita terribile per Mancini ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson adesso lo sostituirà; è un buon giocatore di esperienza ma Spinazzola è davvero incredibile".Non parla mai a caso lo Special One, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, in tre giorni ha già lanciato due input alla proprietà: il primo dei rinforzi/regali appena sbarcato. Ieri è arrivato il secondo: le parole sullo sfortunato laterali azzurro sono la conferma di come adesso il tecnico si attende un reale sostituto. Non una soluzione tampone che poi si possa accomodare in panchina quando Spinazzola tornerà disponibile in primavera, questo perché la ricostruzione del tendine Achille è delicata e i tempi di rientro possono variare. Rischiare quindi non è possibile.