Mou in ansia, rosa extralarge con troppe spine

Il tecnico vuole in ritiro 22 giocatori più quattro giovani

Al momento le uscite degli svincolati Mirante, Bruno Peres, Juan Jesus e Farelli non bastano e se non si cede gli acquisti ritardano. Infatti le trattative in entrata vivono un momento di stallo benché siano ben avviate sia quella per Xhaka che per il portiere (Rui Patricio o Gollini). I 5 calciatori rientrati a Trigoria servono per far cassa.

Obbligatorio Nzonzi che ha soltanto un anno di contratto. Il francese figura a bilancio ancora per 7,6 milioni di euro ed è difficile che ci sia un club pronto a spendere tale cifra per lui. Il centrocampista è già diventato un problema, come Pastore. El Flaco non ha rinnovato l’iscrizione alla scuola di Ponte Milvio per i figli e l’intenzione è quella di tornare in Argentina. In patria non c’è nessuna squadra che può soltanto avvicinarsi ai 4,5 milioni netti che percepisce a Roma. Per salutare chiede una sostanziosa buonuscita.