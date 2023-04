Mou, il gioco del silenzio nasconde attesa e tentazioni

Quando qualcuno prova a fargli domande sul futuro lui le dribbla o non dà certezze

Redazione

Così vicini, ma così lontani. Mercoledì 5 aprile. semifinale di Coppa Italia Primavera al Tre Fontane, in tribuna Ryan Friedkin e José Mourinho seduti a pochi metri di distanza a seguire giovani dalle grandi speranze, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Uno (il tecnico) sedeva nella fila accanto ai calciatori delle prima squadra, l'altro (il vicepresidente) in quella sotto vicino al gm Tiago Pinto e al responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergne. Non era il posto e il momento giusto per intavolare progetti futuri ma nemmeno nelle segrete, al momento, c'è stato il tanto atteso incontro. A José basterebbe un segnale dalla proprietà. ma tutto è ancora immobile e quando lui prova a forzare la mano, la risposta è sempre la stressa: il contratto scadrà nel 2024. Per gli americani quella è l'unica deta da tenere in considerazione, almeno fino a fine stagione quando sarà a tutti chiaro che obiettivi avrà raggiunto la Roma.

E se a Mourinho non arrivano risposte non può fare altro che chiudersi nel silenzio: quando qualcuno prova a fargli domande sul futuro lui le dribbla o non dà certezze. Preferisce parlare il meno possibile, annulla le conferenze stampa pre-gare di campionato ed è evasivo quando risponde alle tv.

Non fare chiarezza, però, apre a tantissime illazioni. Tra le tante c’è quella sulla casa ai Parioli che ha affittato a inizio del suo soggiorno romano. In molti sarebbero certi che avrebbe inviato al proprietario (Alberto Aquilani) la disdetta a partire dalla prossima estate. La notizia ha fatto in poche ore il giro del web e subito ne sono nate supposizioni sul suo futuro lontano dalla Capitale.

Dove? In Arabia Saudita ad allenare la nazionale o uno dei due club più rappresentativi. La cifra d’ingaggio sarebbe da record: 120 milioni per due anni. Si tratta sempre di voci, pettegolezzi e indiscrezioni, ma nessuna notizia certa. Il suo futuro è avvolto nel mistero e il pericolo è che possa decidere di andare via a prescindere dalla qualificazione in Champions.