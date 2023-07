Mou, il futuro è sulla lavagna

I primi giorni di scuola si somigliano un po’ tutti, scrive Stefano Carina su Il Messaggero Tra sorrisi, volti abbronzati e buoni propositi, anche il ritorno al lavoro della Roma non è stato da meno. Tra i primi a varcare i cancelli del Fulvio Bernardini non poteva che essere il capobranco, Mourinho, preceduto soltanto da Belotti arrivato a Trigoria poco dopo le 7.30. Giornata speciale, quella di ieri, anche per il nuovo rinforzo Aouar, che ha così vissuto il primo vero giorno da calciatore della Roma. Ma la scena, come al solito, se l’è presa subito José (omaggiato, insieme alla squadra, dall’artista Done Art con dei quadri personalizzati che li ritraggono). Per una volta non gli è servito parlare. È bastato postare un paio di storie su Instagram per infiammare una tifoseria che non ha temuto nemmeno i (quasi) 40 gradi pur di vedere i propri beniamini sfrecciare dentro il centro sportivo.