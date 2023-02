Mou, famiglia allargata

"Non siamo tanti, se abbiamo qualche defezione è un problema reale". Nel post-gara con il Salisburgo ha messo subito le mani avanti, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Del resto José da Setubal è tipo scaltro. Con le parole ma soprattutto nel prevedere situazioni che alla lunga potrebbero minare l'immagine che ha regalato all'esterno della sua famiglia giallorossa. Unita, certamente, ma sprovvista - secondo lo Special - di ricambi idonei per competere al vertice. Finora, suo malgrado, ha avuto ragione lui. Tra infortuni traumatici, muscolari. ritardi di condizione, scelte di mercato e un pizzico di mala sorte, Mourinho ha sempre potuto ruotare al mas simo 13-14 calciatori. Obiettivamente pochi. Forse, però, il vento sta cambiando. La vittoria col Salisburgo ha regalato di colpo due nuovi titolari, con il terzo (Wijnaldum) in rampa di lancio, probabilmente già a Cremona martedì. Spinazzola e Belotti. Incensati nel post-gara, regalano non solo opzioni di scelta ma vere e proprie alternative ai titolari