Mou fa spazio per gennaio. Solbakken si presenta

Pinto cerca... spazio, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Un aiuto, in previsione di gennaio, glielo sta dando sicuramente Mourinho , ripreso ierì mentre giocava uno strano futvolley (con una grata a fare da rete) nell'hotel che ospita la Roma a Tokyo. Da un lato il caso Karsdorp (del quale il gm avrebbe fatto volentieri a meno), dall'altro una serie di calciatori che sinora non hanno trovato spazio. E difficilmente lo troveranno, qualora dovessero restare, José da questo punto di vista è difficilmente malleabile .

Vien da sé che Shomurodov (115 minuti disputati in serie A). Bove (43) e Kumbulia (42), oltre Karsdorp (ma per l'olandese è un’altra storia), se ceduti potrebbero aprire degli slot da riempire. Rigorosamente in prestito, visto che a parametro zero, tolto Solbakken (presentato ieri: "Ho esaudito il mio desiderio, volevo diventare un calciatore della Roma") il mercato offre poco.

Il ritornello "uno esce e uno entra", torna di moda anche dalle parti di Trigoria. Squadre interessate ai calciatori giallorossi non mancano: per Shomurodov si è fatta avanti la Cremonese. Per Bove, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta: Lecce, Spezia, Salernitana sono in fila per accaparrarsi il classe 2002, bloccato la scorsa estate da Mourinho quando il Sassuolo lo chiedeva per Frattesi (oltre a un conguaglio di una ventina di milioni, considerando che la Roma detiene il 30% del cartellino).