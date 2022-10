Mou e Dybala doppio colpo

E qui c'è tutta la forza e la bravura di Mou che pur sapendo come non avesse i 90 minuti nelle gambe, ha deciso di rischiarlo titolare, sacrificando addirittura Abraham, presentando così una Roma a dir poco inedita. L'autonomia della Joya (apparentemente) va di pari passo con quella della Roma. Perché dopo un avvio promettente di ripresa, quando l'argentino, stremato e con i crampi esce al 58', con lui se ne va quell'intraprendenza che il gol del pareggio sembrava aver regalato ai giallorossi. La Roma inizia a collezionare gialli (3 in 9 minuti) e ha il grande merito di saper soffrire rimanendo a galla per poi tirare fuori l'asso nel finale con la specialità della casa: i gol da palla inattiva. Con Smalling la Roma colleziona il 26esimo gol da palla ferma dell'era Mourinho, il 7 compreso le amichevoli estive in stagione, il 4° in campionato, il 2° decisivo di Chris che dopo i tre punti con la Cremonese, confeziona anche questi tre che potrebbe ro rappresentare il crocevia stagionale. Per i giallorossi e per Inzaghi.