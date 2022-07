Mou-Dybala, è già amore

Una giornata lunghissima , infinita, conclusa con una corsa a Faro, seduto in tribuna accanto a Pinto e una fila sotto Dan e Ryan Friedkin . Ma l’avventura di Paulo Dybala alla Roma era cominciata con un abbraccio lungo , di quelli che lasciano il segno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

È questa l’accoglienza che Mourinho ha riservato all’argentino lunedì sera quando il giocatore, stremato dalle cinque ore trascorse all’Hospital Particular do Algarve, è entrato nell’hotel Sao Rafael di Albufeira. E particolare è stata anche l’attenzione che José ha riservato a Paulo nella giornata di ieri. Terminata la riunione di metà mattinata con la squadra in vista dell’impegno serale contro lo Sporting Lisbona, il tecnico è salito con i suoi collaboratori su un Van che li ha portati allo stadio di Albufeira.