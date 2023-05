Mou dribbla il gossip: “Al Psg mi cercano? Non mi hanno trovato”

C’è poco da fare: semifinale o non semifinale, quando c’è Mourinho di mezzo il discorso finisce sempre per focalizzarsi su di lui. Tanto vale allora togliersi subito il dente: "Dal Psg mi cercano? Allora non mi hanno trovato, non hanno parlato con me". Il sorriso che accompagna la risposta dice tutto. Non sai se è la verità o meno ma fai comunque finta di crederci. Come quando il discorso scivola sul grande dubbio della vigilia: "Dybala titolare? Vediamo domani (oggi, ndr), la sensazione adesso è no. Però non voglio nemmeno che poi magari gioca e mi diciate che sono un bugiardone". Lo Special One - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - si conferma un gigante nell’indirizzare la comunicazione a suo piacimento. Così il Bayer Leverkusen, sesto in campionato e fresco del ko nel derby con il Colonia, si trasforma di colpo nella "migliore squadra che ho visto giocare in contropiede in Europa quest’anno. Fermarli è quasi impossibile". I 62 gol subiti in stagione in 43 gare dai tedeschi dicono altro ma tutto serve per alzare l’asticella.