Mou, cosa manca? Douglas Luiz, Zakaria, Anguissa: serve un regista ma non solo

Non ha parlato per 40 giorni. Ma in 48 ore è stato capace di ricordare per tre volte che gli "manca ancora qualcosa". Del resto Mourinho è fatto così. E uscendo allo scoperto ha voluto parlare chiaro, scrive Stefano Carina sul Messaggero. Non ai Friedkin o a Pinto, con i quali si relaziona quotidianamente. Ma con media e tifoseria. Si continua infatti a parlare di successi quando la rosa non è completa. Manca il regista ma non solo. Perché lo Special One non disdegnerebbe nemmeno l’arrivo di un altro terzino destro che possa alternarsi con Karsdorp, mandando Reynolds a fare esperienza. E in ballo, anche se adesso l’idea appare accantonata, c’era anche di acquistare un "difensore di spessore".