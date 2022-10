Mou ci sta: “Il pareggio è vita”

"È gol! È gol". José Mourinho veste i panni del Var. Esulta con le braccia al cielo e corre dai suoi a comunicare che la rete di Belotti è valida prima che l'arbitro la convalidi, nonostante il guardalinee avesse segnalato il fuorigioco, scrive Gianluca Leangua su Il Messaggero. Come ha fatto? Guardando il replay in panchina su un tablet collegato con la diretta della gara. Nelle partite europee si può, in Serie A no, così fanno sapere da Trigoria. Mentre nella sala Var erano concentrati a capire se la rete del Gallo fosse regolare o viziato da una posizione di fuorigioco, Mou aveva già deciso. L'arbitro greco Sidiropoulos attendeva pazientemente il responso e intanto ha dovuto se dare l'entustasmo del portoghese che si era diretto verso il quarto uomo per dirgli quanto aveva appena visto. Il lancio effettuato da Abraham verso Camara (inizialmente in posizione di fuorigioco) è stato toccato impercettibilmente prima da Belotti, il guineano a quel punto non era più in posizione irregolare ha restituito la palla all'ex Torino per il pareggio.