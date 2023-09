Mou, che ti succede? La notte in bianco a Trigoria e il confronto con il gruppo

La presenza dei Friedkin a Trigoria conferma il momento delicato che sta vivendo la squadra

Redazione

Di ritorno da Genova, Mourinho è rimasto a Trigoria per rivedersi la partita per intero, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Nella giornata di ieri il tecnico si è a lungo confrontato con la squadra in sala video, analizzando gli errori e la fase di possesso palla. La gara era stata preparata in un altro modo e quello che l'allenatore avrebbe voluto vedere si è verificato solamente in un paio di occasioni.

I toni? Sono stati quelli utilizzati in queste situazioni quando la delusione per quanto accaduto e la voglia di rivalsa si trasformano in un mix dal quale ripartire. Poi spazio alla seduta pomeridiana. La presenza dei Friedkin a Trigoria conferma il momento delicato che sta vivendo la squadra. La società è molto delusa poiché la squadra deve arrivare in Champions, ma la posizione è chiara: si va avanti con Mourinho.

