Mou apre Trigoria, si riparte

Si riparte. Oggi Trigoria riapre i cancelli: il Mourinho-ter ha ufficialmente inizio, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Non una novità ma quasi per il guru portoghese che in carriera di rado si è fermato così tanto in uno stesso posto. Non considerando l’esperienza di appena 9 gare al Benfica, nel lontano 2000, e prendendo come punto di partenza l’avventura all’Uniao Leiria (2001), José nelle 8 squadre precedenti alla Roma è rimasto per tre anni solo al Chelsea, al Real Madrid e al Manchester United. E non sempre il terzo anno ha fatto rima con trionfi, anzi.