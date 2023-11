Motta: “Ora canto l’amore per Roma (e per la Roma)”

Il cantautore nato a Pisa, ma dal 2010 nella Capitale, sarà stasera all’Orion Club di Ciampino: "Per vedere la Roma sono tornato allo stadio dopo 8 anni"

Redazione

È diventato così romano che ora va anche a vedere le partite della Roma, cappellino d’ordinanza e sciarpa giallorossa stretta intorno alla vita: "Non mettevo piede in uno stadio da otto anni. La prima partita della Roma alla quale ho assistito è finita 7-0 (quella contro l’Empoli dello scorso settembre, ndr)". Il suo amore per Roma, per la città s’intende, Francesco Motta lo canta anche nei brani che compongono il suo nuovo album La musica è finita, uscito lo scorso mese, che stasera presenterà dal vivo sul palco dell’Orion Club di Ciampino.

Classe 1986, nato a Pisa e cresciuto a Livorno, il cantautore toscano - intervistato da 'Il Messaggero' - dice di sentirsi a tutti gli effetti un romano d’adozione:"Sono arrivato nella Capitale nel 2010, a 24 anni, per studiare composizione per film al Centro sperimentale di cinematografia, sulla Tuscolana. Ora ne ho 37. L’anno prossimo Roma diventerà ufficialmente la città in cui ho vissuto di più". 'Roma è una città che ho tradito perché non ci sono nato', canta in Per non pensarci più, una delle dieci canzoni contenute nel nuovo disco.

Non è proprio una cosa bella da dire sulla città che spiega di amare tanto, non crede? "Quel verso va spiegato. Roma la sento indubbiamente come la mia città: vivo a Trastevere da tempo, insieme a Carolina (Crescentini, sua compagna, ndr). In Scusa, un’altra canzone dell’album, cito il Giardino degli Aranci e canto: “Vestiti, ti porto al Giardino degli Aranci, insieme non ci siamo stati mai”. È una città che ha i suoi problemi, ma che ai miei occhi appare comunque meravigliosa. Parlare di Roma, per me, è anche un modo per interrogarmi sulle mie radici, sulle mie origini: in questa fase della mia vita e della mia carriera ho sentito il bisogno di capire da dove venivo, specificando di non essere nato qui ma di essere stato adottato dalla città".

