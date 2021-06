Mkhitaryan verso il sì. Il tecnico chiama Gigio

Il silenzio dell’armeno aveva creato più di qualche dubbio, poi l’ultimatum del club che ha ricevuto l’apertura

Nella tarda serata di ieri è arrivato il segnale di Henrikh Mkhitaryan: tanto basta a riaccendere le speranze che la sua strada e quella della Roma possano continuare a coincidere, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il silenzio dell’armeno aveva creato più di qualche dubbio in merito, poi l’ultimatum del club che ha ricevuto l’apertura quando anche Tiago Pinto sembrava nutrire ormai poche speranze. Mkhitaryan avrebbe potuto liberarsi dalla Roma comunicando la volontà di esercitare una clausola presente nel suo contratto entro la giornata di ieri. La sensazione è che il giocatore, consigliato dal suo procuratore Mino Raiola, stesse attendendo il concretizzarsi di altre offerte senza volersi precludere una permanenza in giallorosso, qualora sul piatto non fosse arrivato nulla di interessante. Intanto Mourinho ha chiamato Donnarumma.