Mkhitaryan è nel futuro: “Pensiamo a migliorare”

L'armeno avrà tempo fino a fine maggio per comunicare ai Friedkin che andrà via, al contrario potrà restare alla corte di Mou

Difficile pensare che il futuro di Henrikh Mkhitaryan sia lontano dalla capitale dopo le dichiarazioni post Spezia–Roma. Le liti con Mourinho sono cosa passata per l’armeno o almeno così sembra vista la decisione con cui si candida a leader della nuova Roma dello Special One: "Il prossimo anno spero che la squadra faccia meglio. Io voglio vederla il più in alto possibile, perché con questi tifosi deve essere nelle top quattro del campionato. In futuro avremo risultati migliori", le sue parole a Roma Tv. Frasi che all'apparenza spezzano via tutte le incertezze su un futuro lontano da Trigoria, anche perché a decidere sarà soltanto lui: l'opzione per il rinnovo biennale a 3,5 milioni è scattata a febbraio, ma al momento non ha ancora chiesto di sfruttarla. Avrà tempo fino a fine maggio per comunicare ai Friedkin che andrà via, al contrario potrà restare alla corte di Mou.