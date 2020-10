Mkhitaryan cerca il gol, la Primavera ne fa 4 alla Lazio

All’appello a fare gol nel tridente manca soltanto Henrikh Mkhitaryan: due reti per Dzeko, altrettante per Pedro, ancora a quota zero l’armeno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Poco male però, la presenza di Miki risulta comunque fondamentale in mezzo al campo e ai fini del risultato. L’ex Arsenal è già a quota 4 assist tra campionato ed Europa League. Per il gol l’appuntamento è soltanto rimandato, e lui spera a breve. Potrebbe provarci già contro il Milan, domani sera. Ai rossoneri Mkhitaryan ha già segnato con la maglia dell’Arsenal negli ottavi di finale di Europa League nel 2018.

Ieri, invece, nel campionato Primavera la Roma ha dominato a Formello, battendo la Lazio per 0-4, reti di Providence, Milanese, Tripi e Ciervo.