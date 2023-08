Mistero Matic, l’insostituibile che sta pensando all’addio

Nemanja Matic non parla, non si allena, ma posta su Instagram una foto del Colosseo. Il serbo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, è al centro delle voci di mercato perché ha espresso la volontà di lasciare la Roma, le motivazioni sono da ricercare nel suo privato e nella necessità di guadagnare di più. I giallorossi, infatti, chiedono 8/10 milioni per liberarlo, mentre dal Rennes ne verserebbero 3.