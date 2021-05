“Mister Triplete” o “Bollito”: in città esplode l’effetto Mou

Sono cominciati gli sfottò tra romanisti e laziali

Una volta le mou erano il resto, gli spicci che il fornaio non aveva da dare a saldo dell'acquisto di un litro di latte. Anche oggi Mou è una caramella, ma solo per palati romanisti, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero. È bastato solo immaginare la futura presenza di Mourinho a Trigoria per riaccendere i tifosi. Ryan Friedkin, figlio del presidente Dan, elevato a maestro di vita grazie all'altro colpo, "in una settimana prima il flirt con Diletta Leotta, poi Mourinho". Monta lo tsunami giallorosso: spunta il m(o)urale che ritrae Josè in stile Vacanze romane e una gelateria battezza il gusto Mou (che riceve il pronto like via social di Mister Triplete). "Già prenotano il Circo Massimo. Stavolta campioni a maggio dell'anno prima, nemmeno ad agosto": l'altolà dei tifosi laziali che pure, nella serata del beffardo Oh nooo che consegnò lo scudetto all'Inter togliendolo alla Roma, avevano salutato Mou come "uomo vero in un calcio finto". Oggi fra i biancocelesti prevale la linea Di Canio: "Ormai è bollito, qui collezionerà il quarto esonero di fila".