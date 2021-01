Milik-Papu, partenze e rancori

In rotta con i rispettivi club, ma non per questo affari facili: Milik e Gomez dovranno ancora faticare per riprendersi al più presto la scena del campo. Napoli e Atalanta continuano a chiedere, infatti, cifre importanti per lasciarli partire in questa sessione. Questione di soldi ovvio, ma anche di principio e di coerenza, quando le richieste partono da presidenti rigidi come Antonio Percassi e Aurelio De Laurentiis. Tra il patron azzurro e Milik – scrive Eleonora Trotta su ‘Il Messaggero’ – è in atto una battaglia legale che parte da lontano. La società campana chiede un risarcimento economico al giocatore a causa dell’ammutinamento della passata stagione e per una pubblicità non autorizzata di un ristorante in Polonia. Dal canto suo l’ex Ajax, nel mirino anche dell’Olympique Marsiglia, rivendica un ritardo nel pagamento di alcune mensilità. In un quadro del genere resta quindi complicato raggiungere un accordo soddisfacente con l’Atletico Madrid, dopo i contatti della scorsa settimana. Milik, scadenza 2021, è attratto dalla destinazione spagnola ma allo stesso tempo non abbandona l’idea di rimanere in Italia e di indossare la casacca della Juve o della Roma.

Anche un’Inter sempre più attenta ai costi sogna un colpo gratis. E in tal senso uno degli obiettivi resta il Papu Gomez, a patto che venga ceduto presto Eriksen. Il numero 10 dell’Atalanta ha rotto con l’allenatore Gasperini e sarà venduto in questa sessione. Ma il prezzo fissato dai bergamaschi (8-10 milioni) ha spaventato l’ad Marotta, disposto ad ingaggiare l’argentino solo nell’ambito di uno scambio definito molto conveniente. Il passare del tempo può essere in ogni caso un alleato della società interista e dello stesso Gomez, che presto si incontrerà con la famiglia Percassi per concordare una via d’uscita. Alla finestra, restano anche gli arabi dell’Al-Nassr e due società straniere che già in passato avevano offerto al fantasista 32enne cifre molto importanti.