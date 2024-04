Milan-Roma, il bello della coppa

"Non veniamo qui a fare le comparse". Daniele De Rossi a testa alta, qui a San Siro, che conosce da giocatore e non da tecnico. Ma da uomo di calcio, è uno stadio che ama. L'Europa League gli ha regalato il Milan, che non ha incontrato e né incontrerà in campionato. I rossoneri hanno battuto due volte la Roma di Mourinho e l’ultima sconfitta è costata cara allo Special: senza quella sfida di quasi tre mesi fa, non ci sarebbe la squadra di DDR. E - sottolinea Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - non ci sarebbe stata soprattutto la cavalcata che ha condotto i giallorossi a ridosso del quarto posto, recuperando 17 punti alla Fiorentina, 13 alla Juve e alla Lazio, 9 a Napoli e Atalanta. Al Milan, no, i punti tra Pioli e De Rossi sono gli stessi: 26. Ecco, proprio questa parità attenua il distacco ideologico tra i due club: il Milan signore d'Europa, la Roma signorina.

È tutto diverso da quella gelida notte al Meazza lo scorso gennaio: diversi i risultati, l'atmosfera, la fiducia, oggi c'è più la visione di futuro e quello di De Rossi passa anche da questo doppio impegno, oltre che dallo sprint in campionato. Il clima è lo stesso, fa freddo in questa vigilia quasi come tre mesi fa. Daniele è molto simile a Pioli nell’idea di calcio: ama il gioco offensivo, il coraggio ma a differenza del collega, a volte mette da parte l’estetica per la sostanza. La Roma le sue carte le ha e intende giocarle, da Dybala a Lukaku, da Pellegrini all’ex ElSha, e prova a sovvertire un trend negativo, specie nelle trasferte europee, laddove ultimamente è complicato vincere e la Roma non lo fa dal marzo del 2022 (vittoria in Conference sul campo del Vitesse). Da lì, quattro pareggi e quattro sconfitte, che hanno comunque aperto le porte alla vittoria della terza coppa europea per importanza e alla finale di Europa League. Quanto al Milan, non ci sono precedenti europei, ma la Roma non vince con i rossoneri da ben nove partite; l’ultima è firmata da Paulo Fonseca (reti di Dzeko, Theo e Zaniolo) all'Olimpico, a San Siro non arriva l’exploit dall'ottobre 2017, grazie ai gol di Dzeko e Florenzi, con Di Francesco in panchina.