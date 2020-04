Micki, un jolly per Fonseca e Champions

Tra i dubbi sulla ripartenza del campionato e le perplessità per lo slittamento degli allenamenti di gruppo che crescono di giorno in giorno, sorprende invece la fermezza di Fonseca nell’uscire ancora una volta allo scoperto per chiedere la conferma di Mkhitaryan, scrive Stefano Carina su Il Messaggero

Stupisce perché alla base della permanenza dell’armeno bisogna che s’incastrino diversi tasselli: 1) Essendo in scadenza nel 2021, deve prima rinnovare con l’Arsenal; 2) I Gunners dovrebbero poi accettare un rinnovo del prestito; 3) Il calciatore dovrebbe venire incontro alla Roma decurtandosi uno stipendio (che comprenderebbe la spalmatura di quello attuale di 7 milioni), fresco di rinnovo. Senza tralasciare che i conti, che saranno resi noti dalla società domani con la pubblicazione della relazione semestrale di bilancio, lasciano prevedere al 30 di giugno un passivo a tre cifre.

Unica, possibile ma non certa, via di fuga è l’approdo in Champions. Ed è forse proprio per questo motivo che il tecnico portoghese, fine psicologo, insiste.

Tenere l’armeno sarebbe l’optimum. Inutile negare però come la strada sia in salita. Il fatto che la Roma stia studiando calciatori dalle caratteristiche simili (Tete e Chakvetadze su tutti) ne è la conferma.