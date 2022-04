Micki lascia Mou nei guai

Il tecnico considera l'armeno insostituibile ma dovrà farne a meno per lo stiramento al flessore: rientro per l'ultima (e magari per il 25 a Tirana)

Henrikh Mkhitaryan alza bandiera bianca dopo una stagione da record: 40 presenze da titolare su 49 pertite. Un anno impeccabile, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, se al 60° della prima semifinale di Conference League contro il Leicester, non avesse chiesto l'immediata sostituzione per un infortunio muscolare. La prima diagnosi: sospetto stiramento al flessore della coscia destra, stop di almeno 20 giorni. Micki si è già sottoposto a un'ecografia, oggi ne farà un'altra e lunedì la risonanza magnetica: se le tempistiche saranno confermate potrà tornare per l'ultima di campionato con il Torino e/o per l'eventuale finale di Conference a Tirana (25 maggio). Per tutta la stagione Mkhitaryan ha beneficiato del metodo Mourinho che consiste in allenamenti all'avanguardia e il supporto di uno staff tecnico di altissimo livello capace di studiare per ogni giocate una tabella personalizzata composta da allenamenti specifici, dieta e palestra. Mourinho considera Mkhitaryan un perno della squadra alla pari di Abraham, Pellegrini e Smalling, i suoi leader tecnici. Come sostituire l'armeno? Impossibile. A complicare le cose a squalifica di Oliveira contro il Bologna che costringerà Mou a schierare il centrocampo vecchie maniere con Cristante e Veretout (magari rivedremo un po' Spinazzola), lasciando coordinare l'attacco a Pellegrini.