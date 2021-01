Micki in dubbio, Pedro ko: l’attacco è in emergenza. Con il Verona c’è Mirante

Fonseca contro il Verona potrebbe scendere in campo lo stesso tridente di sabato pomeriggio contro lo Spezia: Perez, Pellegrini e Mayoral, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il tecnico è rimasto senza alternative vista l’assenza di Dzeko per motivi disciplinari che si unisce a quelle di Pedro e Mkhitaryan per infortunio.

Entrambi stanno cercando di recuperare nel più breve tempo possibile, ma per ora risulta complicato vederli in campo domenica sera. Occhi puntati su Pellegrini che ieri è tornato in gruppo anche se non ha svolto l’intero allenamento con gli altri. Contro lo Spezia ha giocato nonostante un problema muscolare alla coscia sinistra che si è acuito nei giorni successivi. E’ tornato a pieno regime Calafiori.

La formazione anti-Verona, quindi, sarà molto simile a quella dello scorso weekend ad eccezione della porta: Mirante ha recuperato e giocherà. In difesa Kumbulla si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Mancini dopo la squalifica, assieme a Ibanez e Smalling. A centrocampo è in vantaggio la coppia Villar-Veretout, ai lati Karsdorp e Spinazzola, anche se qualche chance potrebbe avercela Cristante.