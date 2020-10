Micki a Putin e Trump: “L’Armenia è in pericolo”

Henrikh Mkhitaryan non è insensibile agli scontri della sua Armenia con l’Azerbaigian per il Nagorno Karabakh.

Così ieri, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, il trequartista della Roma sui social ha pubblicato una lettera aperta indirizzata a Trump, Macron e Putin leader di Usa, Francia e Russia. “La guerra entra nella seconda settimana di scontri e l’Armenia e l’Artaskh continuano a difendere il proprio diritto di essere una Nazione indipendente, di continuare ad esistere sui territori storicamente occupati e di preservare il proprio patrimonio di valori Cristiani. È estremamente triste vedere come l’esercito dell’Azerbaigan stia deliberatamente puntando obiettivi come scuole e asili, residenze civili, ospedali ed in altri centri densamente abitati. Dal profondo del mio cuore vi chiedo di fare tutto quanto è in vostro potere per interrompere questa tragedia”.