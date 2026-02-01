Mesi decisivi per il futuro di Pellegrini. E lì davanti ora c’è un concorrente in più

In attesa di capire che cosa gli riserverà il futuro, Pellegrini mette nel mirino l'Udinese. Dybala domani non ci sarà e probabilmente neanche col Cagliari tra una settimana. Oltre a Paulo sta per arrivare Zaragoza che costringerà Lorenzo a sgomitare ancora di più per ritagliarsi uno spazio nello scacchiere di Gasperini. L'Udinese gli porta bene: è la squadra alla quale ha segnato di più (4 come con la Lazio). I numeri fanno sperare ma serve ben altro anche per far cambiare idea al club sul rinnovo del contratto. I mesi che stanno per arrivare potrebbero essere gli ultimi con la maglia della Roma. Il contratto scadrà a giugno e contatti con l'agente ancora non ce ne sono stati. A fine mercato - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - Massara tirerà le somme e farà un punto con i giocatori in scadenza. Pellegrini - così come Dybala - spera di rimanere e Gasp se lo terrebbe volentieri. Il rapporto tra i due è ottimo, ma non basta. La parola passa al campo. Malen torna al centro dell'attacco, dietro di lui la coppia Pellegrini-Soulé. Ferguson rischia ancora una volta di alzare bandiera bianca: oggi è previsto un provino per testare le condizioni della caviglia. Ma le possibilità di vederlo tra i convocati sono ridotte al minimo. Non ci sarà neanche El Shaarawy, out Koné in mezzo al campo che spera di poter recuperare per il Napoli. In difesa Gasperini ritrova tra i convocati Hermoso.