Mercato e Champions, tra Gasperini e Roma tempo di storie tese

A pensarci bene, il malumore post-gara a Udine di Gasperini va a braccetto con l'annosa questione dell'uovo e della gallina. In questo caso non importa chi è nato prima ma cosa si vuole: meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Così, rispondendo a due domande che contemplavano obiettivi e l'inevitabile Champions la prima, e un accenno ad una Roma formato Under 23 la seconda, è emerso il malcontento di fondo dell'allenatore. Certamente acuito dal ko inatteso che fa scivolare i giallorossi in classifica al quinto posto. Il "problema" di fondo, oltre alla tempistica e ad altre assicurazioni ricevute e non confermate, sono proprio i soldi investiti per Vaz e Venturino. Con una corsa al quarto posto - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - che inevitabilmente si è complicata con il ritorno e il sorpasso della Juve più la conferma del Como, l'allenatore avrebbe preferito dirottare un investimento simile su un calciatore pronto ora. E qui, arriva il cortocircuito con la società. Non (solo) con Massara, che ricordiamolo sempre ai più distratti è un dipendente della Roma. Ergo si muove su indicazioni economiche dettate dalla proprietà. Alla fine, senza girarci troppo intorno, si scontrano due esigenze: quella di Gasp che, avendo annusato l'anomalia di questo campionato, vuole accorciare 1 tempi del piano triennale per essere il più competitivo possibile già adesso. bisognerebbe capire cosa la Roma gli ha promesso (e garantito) nel momento del suo ingaggio. Possibile che la Roma non conoscesse il carattere, l'ambizione e il modus operandi del tecnico? L'unico che potrebbe dare delle risposte e regalare quel pizzico di serenità ad un ambiente che si è già diviso è Ranieri.