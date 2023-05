Mendilibar studia la difesa anti-Roma. Telles favorito per sostituire Acuna

Un animale da coppa, attardato in Liga ma pronto a scatenarsi all'inno dell'Europa League. Come scrive Alberto Mauro su Il Messaggero, il Siviglia punta il quinto trofeo negli ultimi 10 anni, il settimo della storia del club. Contro la Roma mancherà il terzino sinistro campione del mondo Marcos Acuña, in tribuna alla Puskas Arena insieme a Pape Gueye e Tecatito Corona, fuori lista. Dovrebbe giocare Telles a sinistra ma Mendilibar non ha ancora sciolto le riserve. Mourinho dovrà fare particolare attenzione a Suso e Lamela, entrambi a segno dalla panchina contro la Juventus. I leader d'esperienza sono l'ex Barcellona Ivan Rakitic e l'esterno Jesus Navas. Mendilibar ha ritrovato equilibrio e continuità di risultati, trascinando la squadra dalle soglie della zona retrocessione fino all'11esimo posto. L'allenatore ha convocato tutta la rosa per la trasferta che vale una stagione. Probabile 4231 con Bono in porta, Navas, Badé, Gudelj, e Telles in difesa. A centrocampo Fernando e Rakitic, sulla trequarti Ocampos, Torres e Lamela (in ballottaggio con Gil) con En-Nesyri davanti.