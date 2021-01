Mayoral, una riserva con numeri da titolare

Borja Mayoral si era presentato a Trigoria sicuro dei suoi mezzi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, pur sapendo che lì davanti c’era una attaccante di peso come Edin Dzeko. Quando è stato chiamato in causa lo spagnolo ha praticamente sempre risposto presente.

Da titolare, ad eccezione del match contro il Genoa a Marassi, lo spagnolo ha sempre segnato. E’ ad un passo dall’eguagliare il suo record di gol stagionali – 9 lo scorso anno con il Levante. Fonseca non lo ha mai schierato negli scontri diretti con le big, ma il match contro la Juventus del 6 febbraio potrebbe essere l’occasione giusta per confermare le premesse con cui è arrivato nella Capitale: non essere solo la riserva di un grande titolare.