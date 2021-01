Mayoral, bomber col sorriso è a un gol dal suo record Real

Per adesso resta un’amabile vice, perché secondo molti a Trigoria Borja Mayoral non è ancora pronto a ricoprire il ruolo di centravanti titolare della Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Gioco-forza, però, con Dzeko out, questa sera toccherà di nuovo a lui. Titolare per caso ma sempre più efficiente. I numeri sono dalla sua parte: lo spagnolo, infatti, ha già raggiunto gli 8 gol in 56 partite realizzate da Schick, superando ampiamente le 5 di Kalinic in 19 apparizioni.

E questa sera, contro il Verona, Mayoral può eguagliare il suo personale record di marcature in una singola stagione (9) che risale alla stagione passata quando indossava la maglia del Real Madrid.