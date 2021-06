Maurizio-José, per favore dateci questo derby

Visioni opposte di calcio, ma che fanno sognare i tifosi che potrebbero vedere la Capitale diventare il polo della nuova Serie A

Non c'è ancora la sicurezza, ma la possibilità che Maurizio Sarri sbarchi nella Capitale sponda Lazio fa sognare i tifosi che si ritroverebbero a dividersi in un derby quotidiano, scrive Andrea Sorrentino a Il Messaggero. Da un lato ci sarebbe Mourinho, che proprio all'ex Chelsea e Juve ha sfilato la panchina della Roma. Il portoghese è abituato a uno stile di gioco opposto a quello di Sarri: il toscano vuole sempre la palla, mentre il portoghese la lascia volentieri agli avversari se serve. Ai tempi del Chelsea il centrocampo di Sarri puntava tutto su Jorginho, mentre con Mourinho il gioco passava tutto da Matic. Visioni opposte di calcio, ma che fanno sognare i tifosi che potrebbero vedere la Capitale diventare il polo della nuova Serie A. Due caratteri opposti in campo: l'allenatore della Roma si è spesso lasciato andare a provocazioni come quelle delle manette, o al famoso "Zero tituli". L'altro invece è in apparenza più silenzioso, anche se le bestemmie strillate da bordocampo gli sono costate parecchio. La Serie A non vede l'ora di un confronto tra i due, magari in una stracittadina.