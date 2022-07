Matilde Mourinho in campo per la sostenibilità

Programma variegato e di grande interesse quello organizzato dalla Sustainabie Fashion Innovation Society, presieduta da Valeria Mangani, in occasione della consueta maratona green Phygital Sustainability Expo. Nello splendido scenario dei Mercati di Traiano, scrive Andrea Nebuloso su Il Messaggero, imprenditori della moda e non solo hanno dato vita a due giornate dedicate alle tematiche ambientali. Un percorso alla scoperta del meglio che la ricerca e la creatività hanno prodotto in tema di sostenibilità . L'esposizione si è snodata lungo la millenaria via Biberatica, risalente al 113 ad, in un viaggio sensoriale e digitale, tra abiti ecosostenibili e tecnologici indossati da ottanta manichini sartoriali ecologici.

Grande curiosità per la presenza tra gli espositori anche di Matilde Mourinho, figlia dell'allenatore della Roma. Josè. La giovane, in total white, non è sfuggita all'attenzione dei visitatori ma è apparsa per nulla infastidita dall'attenzione nei suoi confronti. pur evitando qualsiasi commento sul famoso papà. Forte anche dei fatto che oramai è un’imprenditrice di successo che brilla di luce propria come i gioielli che crea, con oro riciclato al cento per cento e diamanti coltivati in laboratorio.