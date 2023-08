Matic saluta e si trasferisce al Rennes: Pinto ora punta su Paredes e Sanches

Matic viene accontentato e si trasferisce al Rennes per 3 milioni (bonus compresi). Una cifra che servirà in gran parte per coprire i benefici del Decreto Crescita che vengono meno . Un addio traumatico che, al di là dei problemi personali, ha lasciato l’amaro in bocca a Mourinho . Ora - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - all’appello mancano un difensore, due centravanti e altrettanti centrocampisti . Pinto ha l’accordo sia con Paredes che con Renato Sanches mentre l’intesa con il Psg è più difficile sull’argentino. La Roma ha un minimo di liquidità grazie alla cessione di Ibanez, Matic e le percentuali di vendita di Under al Fenerbahce e, a giorni, di Zaniolo, molto vicino al trasferimento all’Aston Villa.

Continua il duplice braccio di ferro con Atalanta e Santos per Zapata e Marcos Leonardo. Se il brasiliano non ha giocato a Fortaleza, il club ha però chiarito come non sia intenzionato a cederlo prima di dicembre. Per il colombiano, invece, il club nerazzurro chiede 9 milioni, disposto alla formula del prestito ma condizionato a obiettivi semplici da conseguire. Non certo quanto proposto da Pinto che per cautelarsi sulle condizioni fisiche di Duvan lo vorrebbe legato ad almeno il 50% delle presenze in stagione. Capitolo difensore: per il transfer balance si cerca un profilo che non superi il milione e settecentomila di stipendio. Piace Solet del Salisburgo.