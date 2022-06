Matic, ricomincio da te: ecco l’uomo di fiducia di Mourinho

Lo Special One è l’allenatore con cui il serbo ha collezionato più presenze in Premier

Mourinho-Matic , atto terzo. Si sono rincorsi, trovati, lasciati e ripresi in Premier, inseguendosi da Londra a Manchester. Ora eccoli di nuovo insieme a Roma. Una storia fatta di fiducia e successi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, se José è l’allenatore con cui il serbo ha collezionato più presenze nel prestigioso torneo inglese (118).

Nemanja è il secondo centrocampista che ha giocato più partite con il portoghese, nei 5 maggiori campionati europei, dopo Lampard (140). Record, quello dell’attuale allenatore dell’Everton, destinato ad essere frantumato nella prossima stagione. Sì, perché Matic, sbarcato ieri a Ciampino, è destinato a (ri)diventare il faro di Mou come ai tempi del Chelsea e dello United.

Personalità, esperienza ma anche un carattere di quelli che difficilmente si piegano. Per intenderci: Nemanja è stato un calciatore che ha rifiutato di vestire la maglia della Nazionale serba per un anno (nel 2012) dopo aver litigato con il ct dell’epoca Mihajlovic, visto che lo convocava e non lo faceva giocare.