Matic ha recuperato. E Karsdorp rientra

Tra i giocatori più utilizzati in questo inizio di stagione c’è sicuramente Matic. Non ha brillato, però, nei 45 minuti concessi da Mourinho contro il Betis, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il serbo è uscito anche per un colpo subito da Rodri, ma la paura è rientrata e contro la Sampdoria potrebbe essere di nuovo titolare. Altrimenti spazio a Camara. Rientrano dagli infortuni anche Kumbulla e Karsdorp. Per l’olandese è soltanto una questione di giorni per tornare ad assaggiare il campo da gioco e punta ad una convocazione per la partita di lunedì.