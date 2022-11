Martedì si parte per il Giappone: Belotti c’è

Domani pomeriggio la Roma si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. In settimana hanno frequentato il centro sportivo gli infortunati, tra cui anche Belotti (problema al flessore). Nonostante non sia al meglio, la presenza del Gallo alla tournée in Giappone (22-29 novembre) è quasi certa. In dubbio invece la convocazione di Karsdorp. Molto dipenderà dagli umori delle parti in causa, e da eventuali ripercussioni legali sul club. Escluderlo dalle attività della prima squadra - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' -, potrebbe infatti generare contenziosi. I giallorossi decolleranno dall’aeroporto di Fiumicino martedì dopo le ore 11 e atterreranno in Giappone la mattina del giorno seguente.