Marcos Leonardo, Pinto è in chiusura: offerti 10 milioni più 5 di bonus

Se Alvaro Morata e Gianluca Scamacca sono due profili messi in stand-by per motivi economici, Marcos Leonardo è diventato un obiettivo più concreto, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La Roma ha inviato un'offerta e sta trattando con il Santos per trovare la quadra sulle modalità di pagamento. I giallorossi hanno messo sul piatto 10 milioni più 5 di bonus legati alle prestazioni per garantirsi il giocatore, ma Tiago Pinto dovrà forse fare l'ultimo sforzo e andare incontro al club brasiliano. Il nodo da sciogliere è sulla rateizzazione dei pagamenti, a gestire le necessità delle due società è l'avvocato Rafaela Pimenta che gestisce gli interessi dell'attaccante in Italia. Sta cercando il giusto compromesso tra le esigenze della Roma (spende re il meno possibile e dilazionare i pagamenti) e quelle del Santos. Un altro ostacolo alla trattativa è la ricerca di un sostituto che si sarebbe potuto acquistare fino alla mezzanotte di ieri. Per i bianconeri privarsi di un profilo come quello di Marcos Leonardo potrebbe diventare pericoloso. Nel giro di un anno il suo valore di mercato è lievitato grazie ai gol e alle prestazioni che hanno impressionato anche in Europa. Non è un caso che oltre alla Roma abbiano tentato un approccio anche due club di Premier League come l'Aston Villa e Nottingham Forest. Mourinho, invece, nutre qualche perplessità, non per il valore futuro del giocatore, ma per il suo rendimento immediato. Abituarsi ai ritmi della Serie A, alle difese muscolari italiane e al gioco dello Special One, potrebbe richiedere molto tempo. Tempo che la Roma non ha perché necessita entro la fine della prossima stagione di essere qualificata in Champions.