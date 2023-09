Mancini, un sospiro di sollievo

L'infortunio in Nazionale non è grave, potrebbe esserci contro l'Empoli

Redazione

José Mourinho perde pezzi. L’ultimo in ordine cronologico è Gianluca Mancini sostituito al 14′ del secondo tempo nella partita contro la Macedonia del Nord per una contrattura all’adduttore della coscia destra, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Luciano Spalletti lo ha lasciato andare dopo gli esami svolti in Nazionale, ma probabilmente avrebbe anche potuto tenerlo.

Non è escluso che nei prossimi giorni riesca a recuperare e a giocare contro l’Empoli.

Questione di tempo, insomma, anche perché senza Mancini, la Roma rischia di ritrovarsi in totale emergenza difensiva. Kumbulla è infortunato e Ndicka non ha esordito per via di alcune lacune tattiche che ancora non sono risolte (è convocato con la Costa d’Avorio e tornerà mercoledì).

Insomma, la stagione è cominciata malissimo. Non solo in termini di risultati (un punto in tre partite e sei gol incassati da una difesa considerata fino allo scorso anno impenetrabile), ma anche per tutti gli infortuni che stanno decimando la rosa.

