Mancini: “Tanti errori della difesa”

La Roma guidata da mister Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera contro l’Ajax, nell’andata dei quarti di finale di Europa League. La partita sarà fondamentale per provare a regalare un trofeo a fine stagione e, per questo motivo, cercare di non subire gol sarà indispensabile, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Lo sa bene anche Gianluca Mancini, che nella giornata di ieri in conferenza stampa insieme al tecnico portoghese ha sottolineato proprio questo aspetto difensivo. “Inutile nasconderlo, possiamo fare di più e lo sappiamo noi in primis, facendo meno errori possiamo migliorare, ne parliamo con il mister cercando di analizzare le partite. Siamo la decima difesa in A e ci fa rodere, da una fase difensiva importante si costruiscono le partite vincenti. Sappiamo di questo e sappiamo di dover migliorare, a partite da domani visto che abbiamo una partita importante”.