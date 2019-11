Mancini, niente Italia: affaticamento

La serie (infinita) continua. Dopo Spinazzola (piccola lesione al flessore destro che lo costringerà a lavorare a parte fino alla metà della prossima settimana)si ferma anche Mancini: come scrive Stefano Carina su Il Messaggero, il difensore della Roma lascerà il ritiro della Nazionale a causa di “uno stato di affaticamento muscolare diffuso”al polpaccio sinistro. Nella Capitale nuovi accertamenti: l’augurio è che si scongiurino anche minime lesioni. Con il difensore, lievita il numero degli stop :dall’inizio dell’anno sono diventati 18, 13 muscolari e 5 di origine traumatica. Chissà che in ottica prevenzione e cura non possa aiutare la nuova convenzione medico-sanitaria stipulata con il Coni Sport Lab. Chi invece è pronto at ornare in gruppo è Pellegrini: oggi Lorenzo (fermo per la frattura del quinto metatarso) dovrebbe lavorare, in parte, con i compagni. Alla fine della prossima settimana nuovi esami. Se non ci saranno intoppi, sarà convocato per la gara contro il Brescia.