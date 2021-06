Mancini-Cristante, i gemelli diversi

Uno sogna il riscatto nella Roma, l'altro l'Europeo con la 16 di De Rossi

Lo Special One dovrà invece aspettare Cristante. Bryan ha preso come numero di maglia il 16, lo stesso di De Rossi , e vive questa convocazione come una rivincita. L’evoluzione tattica avuta nell’ultimo biennio, infatti ha rischiato di trasformarsi in un boomerang: da trequartista a centrocampista, poi difensore, il calciatore è diventato un jolly che in chiave azzurra ha rischiato a lungo di rimanere nella manica. Questa convocazione è il premio per un calciatore che seppur poco convinto ("Non è il mio ruolo ma mi adatto", disse il 22 novembre, dopo Roma-Parma) non ha mai voltato le spalle a Fonseca .

Mancini e Cristante hanno lo stesso agente e il contratto in scadenza nel 2024. In tempi non sospetti il gm Pinto ha lasciato intendere come i due debbano proseguire in giallorosso. Soprattutto la situazione del difensore è da monitorare: Gianluca guadagna 1,5 milioni con 2 bonus da 100mila euro che scattano a 15 e 25 presenze. Per prolungare l’accordo chiede di aumentare l'ingaggio a 3 milioni. È disposto anche ad inserire eventualmente una clausola rescissoria. Non è un mistero che sia in Premier che in Italia (Inter e Juventus) il difensore abbia i suoi estimatori. Dovrebbe essere più semplice, invece, trovare un’intesa per Cristante. Attualmente il centrocampista percepisce leggermente di più (1,9 quest’anno, 2 il prossimo con annessi bonus). Anche per lui, la via è tracciata: adeguamento più prolungamento.