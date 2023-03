Mancini con Smalling e Ibanez. Senza di loro la difesa non è super

Contro la Real Sociedad torna la difesa d’acciaio. Un reparto che fino alle sconfitte contro Cremonese e Sassuolo era tra i migliori otto dei cinque maggiori campionati europei. Oggi la Roma si piazza al tredicesimo posto con 25 gol subiti in Serie A, ma se non fosse stato per le due partite perse (6 gol subiti), adesso la squadra di Mourinho sarebbe tra le top 5 d’Europa. Sconfitte che coincidono proprio con l’assenza di uno tra Smalling, Mancini e Ibanez. Quando Kumbulla ha preso il posto di Smalling a Cremona e di Mancini con il Sassuolo, i risultati sono stati disastrosi. Così come in Coppa Italia quando a mancare era ancora una volta il centrale inglese. È accaduto anche lo scorso anno nelle due imbarcate più gravi della stagione con il Bodo e contro l’Inter in campionato.