Maitland-Niles c’è, oggi già si allena. Ora tocca a Oliveira: affare ai dettagli

L'inglese si allenerà con i compagni e potrebbe essere convocato e addirittura impiegato contro la Juventus. Per il portoghese Pinto sta ultimando la trattativa per circa 16 milioni tra prestito e diritto

Il sorriso che lo accompagna è di buon auspicio. Maitland-Niles è sbarcato ieri all'aeroporto di Ciampino nel primo pomeriggio. Pollici in su per lo scatto dei fotografi, l'inglese, proveniente dall'Arsenal, arriva in prestito secco (500mila euro più altri 500 legati ai bonus). Come numero di maglia ha scelto il 15. Oggi si recherà per la prima volta a Trigoria, svolgerà l'allenamento insieme ai compagni e vista la squalifica di Karsdorp sarà convocato per il delicato match contro la Juventus. Non è escluso che possa essere impiegato (ballottaggio con El Shaarawy o Ibanez) anche perché in queste settimane si è allenato regolarmente, anche se l'ultima volta che è sceso in campo risale ormai al 20 novembre scorso, 37 minuti nel ko contro il Liverpool. Ieri - spiega Stefano Carina su 'Il Messaggero' - il ragazzo ha dovuto ultimare le ultime pratiche burocratiche iniziate a Londra. Tra queste, oltre al permesso di lavoro arrivando da un paese extra Ue, alcune autorizzazioni (tra cui il permesso di soggiorno) per le quali è stato necessario anche un blitz all'Ambasciata britannica.