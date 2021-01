Maicon: “Conte e Fonseca fanno il calcio che piace a me”

“Bellissimo: Roma e Inter che se la giocano con Milan e Juventus per lo scudetto. Una serie A così mancava da tempo” dice Maicon, ex giocatore dell’Inter e della Roma, guarderà con grande interesse alla gara delle 12:30, quando all’Olimpico i giallorossi incontreranno i nerazzurri in quella che a tutti gli effetti sembra essere uno scontro di vertice, come riporta Matteo Sorio su Il Messaggero. “Di Fonseca e Conte mi piace il calcio aggressivo, quel cercare di verticalizzare sempre”.

Quindi per chi tifare? “L’Inter ce l’ho nel cuore, la Roma anche, perché ci ritrovai la Nazionale dopo l’infortunio al City… tifo perché vinca chi giocherà il calcio più bello”.