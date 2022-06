Ma vale la pena?

La luna di miele sembra già finita. Chi pensava che la vittoria della Conference League fosse propedeutica ad un riavvicinamento tra la Roma e Zaniolo, sarà rimasto deluso. Anziché avvicinarsi, Nicolò e il club si stanno progressivamente allontanando. Senza strappi laceranti che non fanno comodo a nessuna delle due parti. Ormai non passa giorno che la sensazione prevalente non sia che tra la Roma e Zaniolo - offerte congrue permettendo - alla fine si arriverà ad una separazione consensuale . La domanda però è lecito porsela. Anche perché Nicolò, nonostante il gol al Feyenoord, avrà forse perso un po’ di appeal rispetto a quel 12 febbraio di 3 anni fa, la doppietta contro il Porto. Tuttavia rimane a 22 anni un talento indiscusso. E allora - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - vale la pena , dopo averlo atteso per due anni, privarsene? Perché ormai non ci si può più nascondere: se arriva l’offerta giusta (che a Trigoria quantificano in 60 milioni ), Nicolò parte.

sono Berardi e Guedes. Nell’ultima stagione hanno segnato rispettivamente 15 e 11 reti nei campionati di appartenenza. Voltandosi indietro il paragonetra i tre è difficile, visti gli infortuni che hanno costellato la carriera del giallorosso. I numeri, però, non sono tutto. Perché se è vero che i gol si pesano, quello segnato a Tirana ha un valore difficilmente equiparabile a quelli segnati da Berardi e Guedes in stagione. In carriera chi ha vinto di più è il lusitano che tra Nazionale e club può vantare 2 scudetti (al Benfica), 7 coppe nazionali tra Spagna, Portogallo e Francia più una Nations League. Ultima ma non secondaria la carta d’identità: Zaniolo il 2 luglio compierà 23 anni, quasi 3 in meno di Guedes (che ne farà 26 il prossimo 29 novembre) e ben 5 di differenza con Berardi che il 1° agosto ne festeggerà 28. Da che parte la si guardi tecnicamente (a livello finanziario, la cessione produrrebbe una plusvalenza monstre), la scelta è difficile. Non resta quindi che affidarsi a Mourinho.